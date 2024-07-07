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  • Hollanda maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken yorum! ''Son düdükle dünyanın en pahalı oyuncusu oldu''
Spor

Hollanda maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken yorum! ''Son düdükle dünyanın en pahalı oyuncusu oldu''

EURO 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçında Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans Avrupa'da büyük beğeni topladı. Almanya'nın önemli spor yorumcularından Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için 'Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu oldu' yorumunu yaptı. İşte detaylar...

7 Temmuz 2024 Pazar 11:25 - Güncelleme:
Hollanda maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken yorum! ''Son düdükle dünyanın en pahalı oyuncusu oldu''
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Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ismi Ferdi Kadıoğlu, Hollanda-Türkiye maçına da gösterdiği performansla damga vurdu.

Adı transfer dedikodularına karışan ve Fenerbahçe'nin astronomik teklif gelmediği sürece bırakmak istemediği Ferdi Kadıoğlu, Hollanda-Türkiye maçının da yıldızlarından oldu.

Performansı büyük övgü alan Ferdi Kadıoğlu için en dikkat çekici sözleri RTL yorumcusu Wolff Fuss sarf etti.

Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" ifadesini kullandı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Öte yandan Bild'de yer alan habere göre milli futbolcu için Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen devrede.

Buna karşın Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için 35-40 milyon euro talep ettiği ve bu rakamın Borussia Dortmund için uygun olmadığı aktarıldı.

EURO 2024'te harika bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun söz konusu rakamlardan daha ucuz olmayacağı vurgulandı.

EURO 2024 PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te çıktığımız 5 maça da ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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