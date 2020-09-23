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Spor

Hollanda Milli Takımı'nın başına Frank De Boer geçti

Türkiye'de Galatasaray forması giyen ünlü Hollandalı savunma oyuncu Frank De Boer ülkesi Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:42
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı teknik adam Frank De Boer Hollanda Milli Takımı'na imza attı. Ronaldo Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesinin ardından boşalan koltuğa Frank De Boer'in getirildi.

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılar yakalayan De Boer teknik adamlık kariyerinde zaman zaman hayal kırıklıkları yaratmıştı. 2008-2011 arasında Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan De Boer, daha sonra sırasıyla Ajax, Inter, Crystal Palace ve MLS ekiplerinden Atlanta United'da görev yapmıştı.

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