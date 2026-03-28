Hollanda, Norveç'i mağlup etti

Hazırlık karşılaşmasında Hollanda, sahasında Norveç'i ağırladı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında konuk ekip, Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti.

Hollanda bu gole 35. dakikada Virgil van Dijk ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada ev sahibi ekip, Tijjani Reijnders'in golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka olmayınca Hollanda, Norveç'i 2-1 mağlup etti.

NOA LANG KULÜBEDE OTURDU

Galatasaray'da forma giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.