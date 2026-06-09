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Spor

Hollanda, Özbekistan engelini zor geçti!

Hollanda, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Özbekistan'ı Cody Gakpo'nun son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 00:26 - Güncelleme:
Hollanda, Özbekistan engelini zor geçti!
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Hollanda, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Özbekistan ile bir araya geldi. Hollanda, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Hollanda, 32. dakikada Cody Gakpo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Özbekistan'ın golünü 90+2. dakikada Igor Sergeev attı. Hollanda'da ilk golü atan Gakpo, 90+8. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Guus Til, 87. dakikada kırmızı kart gördü ve Hollanda, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Özbekistan'da Başakşehirli Eldor Shomurodov, 77 dakika sahada kaldı.

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Öte yandan maç öncesi Özbekistan kafilesinin uzun süreli güvenlik kontrolü büyük dikkat çekti.

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