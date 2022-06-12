Hollanda - Polonya maçında 4 gol var kazanan yok

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Hollanda ile Polonya karşı karşıya geldi.

De Kuip'te oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

Mücadelenin ilk yarısını Polonya, 18. dakikada Matty Cash'in golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Polonya, 49'da Zielinski'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 52. dakikada Klaasen ve 56'da Dumfries'in golleriyle maça eşitlik geldi. 90+2'de Depay, penaltı atışından yararlanamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Hollanda grupta 7 puana yükselirken liderliğini de sürdürdü. Polonya ise puanını 4 yaptı.