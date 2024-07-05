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Spor

Hollanda-Türkiye maçı için Almanya'da çarpıcı karar!

Berlin Polis Sendikası, EURO 2024'ün çeyrek finalinde oynanacak Hollanda-Türkiye maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi. Tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

5 Temmuz 2024 Cuma 20:49 - Güncelleme:
Hollanda-Türkiye maçı için Almanya'da çarpıcı karar!
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Gol sevinci sonrası Merih Demiral'e verilen 2 maçlık cezanın ardından Almanya'da flaş bir karar alındı.

Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi.

Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

"EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ"

Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.

Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

  • Berlin Polis Sendikası
  • EURO 2024
  • Türkiye vs Hollanda
  • Alarm seviyesi
  • Çeyrek final

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