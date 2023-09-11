Hollanda, Wout Weghorst ile döndü

UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda, İrlanda deplasmanına konuk oldu. Hollanda, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

İrlanda Cumhuriyeti 4. dakikada Adam Uche Idah'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Hollanda bu gole, 19. dakikada penaltıdan Cody Gakpo ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Hollanda'da 56. dakikada sahneye çıkan Wout Weghorst, takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Hollanda grupta 9 puana yükseldi. İrlanda Cumhuriyeti 3 puanda kaldı.

Hollanda, gruplardaki bir sonraki maçında sahasında Fransa'yı konuk edecek. İrlanda Cumhuriyeti ise Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.