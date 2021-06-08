Hollanda'da Donny van de Beek kadrodan çıkartıldı

AA 08 Haziran 2021 Salı 13:55 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 13:55

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda'da Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun şampiyonada görev alamayacağı belirtildi.

Teknik direktör Frank de Boer'un Van de Beek'in yerine başka bir ismi kadroya dahil etmeyeceği de aktarıldı.

Hollanda, EURO 2020'de C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Hollanda'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Quincy Promes (Spartak Moskova), Jurrien Timber (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Wout Weghorst (Wolfsburg)