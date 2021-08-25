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Spor

Hollanda'da gündem Ali Akman! Çılgın rekoru duyurdular

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman çıktığı ilk maçta gol atmayı başararak Nijmegen taraftarlarının yeni sevgili olmuştu. Türk yıldız Ali Akman kulübünün tüm sosyal medya hesaplarında artış gerçekleştirirken attığı gol TikTok'ta 48.000 kez görüntülendi ve Twitter'da 788.000 görüntüleme ile kulüp rekoru kırdı.

Star.com.tr25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:51 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:51
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Ali Akman geçtiğimiz sezonun devre arasında Bursaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalamıştı. Eintracht Frankfurt'un forma şansı vermediği Ali Akman tecrübe kazanması için Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Ali Akman Nijmegen formasıyla ilk çıktığı maçın dördüncü dakikasında gol atarak takımının maçı kazanmasında büyük rol oynamış ve taraftarın yeni sevgilisi olmuştu.

ALİ AKMAN REKOR KIRDI

Ali Akman'ın geçtiğimiz hafta lig maçında PEC Zwolle'yi 2-0 yendiği maçın ardından NEC taraftarlarıyla maç sonu izlenen videosu rekor kırdı. TikTok'ta video 48.000 kez görüntülenirken Twitter'da ise 788.000 görüntüleme ile NEC'de şimdiye kadarki en iyi görüntülenen videolardan birisi oldu.

ALİ AKMAN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Ali Akman, NEC formasıyla çıktığı ilk maçın dördüncü dakikasında takımını 1-0'lık skorla ulaştırdı. Nijmegen takımının en büyük yıldızı haline gelen genç yetenek maçın da adamı seçildi.

MAÇ SONU SIRRINI AÇIKLADI

Ali Akman maç sonrası açıklamasında, 'Bu konuda çok eğitim aldım ve her seferinde denedim. Bu pozisyonda, sağdan şut atmak istersem, dıştan daha iyi vurabilirim. Şimdi yaptım ve gol attım, bu harika.' diye konuştu.

Ali son olarak, "Bu akşam için duygusalım çünkü yedi aydır ilk kez başlangıç kadrosundaydım. Gol attım ve Maçın Adamı benim, bu yüzden benim için harika bir gece. Bu benim iyi uyumamı sağlıyor.' dedi.

Star.com.tr

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