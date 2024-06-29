Hollanda'da gündem Ferdi Kadıoğlu!

ESPN'in Hollanda'da yayın yapan spor kanalı, EURO 2024'ün en dikkat çeken oyuncularından biri olarak Ferdi Kadıoğlu'nu gösterdi.

Programda yorum yapan ülkenin en ünlü gazetecilerinden Jan Joost van Gangelen, "Gerçekten çok büyük büyük bir futbolcu oldu. Hollanda'dayken çocuk saçları ve sivilceleri olan biriydi, şimdi gerçek bir adam oldu. Gerçekten çok büyük bir yıldız haline geldi ve çok da hızlı bir oyuncu oldu." yorumunu yaptı.

Programdaki diğer yorumcu Vincent Schildkamp ise, "Hollanda'dan ayrıldıktan sonra hızlı bir şekilde gözden düşmüştü ancak sonra kendini geliştirdi. EURO 2024'te mükemmel bir performans sergiliyor. Onun bu gelişimi hoşuna gidiyor. Fenerbahçe'nin de tartışmasız en iyi oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

8 GOLE KATKI YAPTI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 50 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.