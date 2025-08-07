İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Hollanda'da gündem Feyenoord-Fenerbahçe maçı! ''De Kuip'te çılgın son''

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Dev karşılaşma Hollanda basınında geniş yer bulurken maç için 'Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

7 Ağustos 2025 Perşembe 10:54
Hollanda'da gündem Feyenoord-Fenerbahçe maçı! ''De Kuip'te çılgın son''
Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord-Fenerbahçe maçını manşetlerine taşıdı. Feyenoord'un Fenerbahçe'yi 2-1'le geçtiği müsabaka, ülke basınında geniş yankı buldu.

İşte Hollanda basınında Feyenoord-Fenerbahçe maçının yansımaları:

De Telegraaf: Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi evinde mağlup etti. Doğum günü çocuğu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı takım, Kuip Stadyumu'nda 2-1 galip geldi.

NU: Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi.

ESPN: Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında mağlup etti.

AD: Feyenoord, Fenerbahçe'ye karşı oynanacak rövanş maçı için Hadj Moussa'nın son dakika golüyle iyi bir ruh haliyle Türkiye'ye gidiyor.

NOS: Feyenoord, uzatmalarda Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Volkskrant: Feyenoord ilk yarıda Fenerbahçe karşısında sergilediği canlı performansla Rotterdam'daki güzel bir yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda çok daha zayıf bir performans sergilemesine rağmen Feyenoord maçı 2-1 kazandı.

RTL: Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Tubantia: Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, gelecek hafta Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor.

MSN: De Kuip'te çılgın son! Hadj Moussa, Feyenoord'u iyi bir pozisyona taşıdı.

