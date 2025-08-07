Hollanda basını, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord-Fenerbahçe maçını manşetlerine taşıdı. Feyenoord'un Fenerbahçe'yi 2-1'le geçtiği müsabaka, ülke basınında geniş yankı buldu.

İşte Hollanda basınında Feyenoord-Fenerbahçe maçının yansımaları:

De Telegraaf: Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi evinde mağlup etti. Doğum günü çocuğu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı takım, Kuip Stadyumu'nda 2-1 galip geldi.

NU: Feyenoord, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye ağır bir darbe indirdi.

ESPN: Dirençli Feyenoord, Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında mağlup etti.

AD: Feyenoord, Fenerbahçe'ye karşı oynanacak rövanş maçı için Hadj Moussa'nın son dakika golüyle iyi bir ruh haliyle Türkiye'ye gidiyor.

NOS: Feyenoord, uzatmalarda Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yenerek Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Volkskrant: Feyenoord ilk yarıda Fenerbahçe karşısında sergilediği canlı performansla Rotterdam'daki güzel bir yaz akşamına özel bir renk kattı. İkinci yarıda çok daha zayıf bir performans sergilemesine rağmen Feyenoord maçı 2-1 kazandı.

RTL: Feyenoord, De Kuip'te uzatma dakikalarında Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Tubantia: Anis Hadj Moussa'nın son dakikalarda attığı etkili kafa golüyle Feyenoord, gelecek hafta Türkiye'ye 2-1 önde gidiyor.

MSN: De Kuip'te çılgın son! Hadj Moussa, Feyenoord'u iyi bir pozisyona taşıdı.