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Spor

Hollanda'da ilk itiraz AZ Alkmaar'dan geldi!

AZ Alkmaar, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından alınan 'Beyaz Sezon' ilanı sonrası itirazlarını dile getirdi.

24 Nisan 2020 Cuma 23:15 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 23:15
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AZ Alkmaar Genel Direktörü Robert Eenhorn, "Haftalardır federasyona farklı farklı senaryolar önerdik. Örnek vermek gerekirse, bir tanesinde sınırlı maç sonrası sezonun kaderini belirlemekti. Ancak, tüm tekliflerimizi cevapsız bıraktılar. Tüm görüşmelerde, herkesin oybirliğiyle bir sonuca varalım demiştik. Şimdi bu kararla birlikte milyonlarca euroluk zarara uğrayacağız. Bu kriz, böyle yönetildiği için çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. Şampiyonlar Ligi için verilen hakkın da bu şekilde olmasını istemiyoruz." dedi.

BİZE CEVAP VERMEDİLER

UEFA'nın 'Nasıl bitirirseniz bitirin, kimse adaletsizliğe uğradığını düşünmesin' görüşüne vurgu yapan Eenhorn, "Cuma sabahı, onlara bazı sorular ilettik. Bize cevap vermediler. Sonra da kimseye haber vermeden bu kararı almışlar. Bu duruma itiraz edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

AZ Alkmaar, Ajax ile aynı puanda ikinci sırada yer alıyordu. Ajax'ı her iki maçta da mağlup eden AZ, sezonun sahada sonuçlanması yönünde başvuru yapmıştı.

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