Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de başarısız bir dönem geçiren ve 5 farklı hoca ile çalışan Beşiktaş yılı Türkiye Kupası ile tamamlamıştı. Siyah beyazlı ekip Süper Lig'i ise şampiyon Galatasaray'ın 46 puan gerisinde 6. sırada bitirmişti. Bu nedenle sezona daha iyi girmek isteyen Kara Kartal, takımın başına Hollandalı hoca Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Ardından ise Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlar takıma katıldı.

TAKIMIN HAVASI DEĞİŞTİ

Feynoord'u uzun yıllar sonra Hollanda Ligi şampiyonluğuna taşıyan başarılı hoca Rangers ile de Avrupa Ligi finali oynamıştı. Beşiktaş yönetimi de takımın başına getirdiği Hollandalı hocadan aynı başarıları bekliyor. Tecrübeli teknik direktörün ekibi ise sezona çok hızlı girdi. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 mağlup etti. Sezona fırtına gibi başlayan siyah beyazlılar ligde de 3'te 3 ile sezonu açtı. Avrupa Ligi play-off turunda da Lugano'yu saf dışına bırakarak gruplara kalmayı başardı.

HOLLANDA VAN BRONCKHORST'U KONUŞUYOR

Ülkesi Hollanda'da gündem olan başarılı çalıştırıcı tüm gazetelerde manşetlere taşındı. Başarılı grafiğine Süper Lig'de de devam eden tecrübeli hoca için Hollanda basını övgü dolu sözler söyledi. Van Bronckhorts'un bir gün milli takımı da çalıştırabileceği de haberlerde yer aldı.

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