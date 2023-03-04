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Spor

Hollanda'da tarihe geçen maçın sonucu: 13-0

Zwolle, Hollanda 2. Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Den Bosch'u 13-0 mağlup etti.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Hollanda'da tarihe geçen maçın sonucu: 13-0
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Hollanda 2. Futbol Ligi (Eerste Divisie) lideri Zwolle, sahasında Den Bosch'u 13-0 yendi.

Ligin 27. haftasında sahasında Den Bosch'u konuk eden Zwolle, ilk yarısını 7-0 önde bitirdiği mücadeleden 13 farkla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibi Zwolle'nin gollerini, Apostolos Vellios (4), Haris Medunjanin, Younes Taha El Idrissi, Thomas Van den Belt (2), Lennart Thy (3), Thomas Beelen ve Dave van den Berg kaydetti.

İki hafta sonra kazanan Zwolle, 60 puanla Hollanda 2. Ligi'nde (Eerste Divisie) liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanla 18. sırada kaldı.

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