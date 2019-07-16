Hollanda'dan Galatasaray transferi için açıklama
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Hollanda'dan yeni bir açıklama geldi. Sparta Rotterdam A Takım Direktörü Henk van Stee, Halil Dervişoğlu için Galatasaray'dan teklif aldıklarını söyledi.
Hollandalı yönetici yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile bugün bir görüşme yaptık, bu doğru. Ancak oyuncuyu sadece ciddi olarak gördüğümüz bir teklif geldiğinde bırakacağız. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu istediğini vurgulayan van Stee, "İtiraf etmeliyim ki Türk kulüplerinden biraz yoruldum. Bize Halil'i çok istedikleri izlenimini veriyorlar ancak bir rakam istediğimizde hiçbir şey olmuyor. Halil sadece bizim belirlediğimiz teklif geldiğinde gidebilir. Şu anda onun bizimle devam etmesini planlıyoruz" dedi.
(Sporx)
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