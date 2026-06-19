Hollandalı efsaneden Leroy Sane övgüsü: Mbappe'den farkı yok

Eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart, Galatasaray forması giyen ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın oyuncusu olan Leroy Sane hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MBAPPE SEVİYESİNDE"

Almanya ile Curaçao arasında oynanan maç öncesinde konuşan Van der Vaart, Leroy Sane'nin potansiyeline vurgu yaptı.

Hollandalı futbol adamı, "Leroy Sane, kafasını futbola verirse Mbappe ile aynı seviyede birisi." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'YI FAVORİ GÖSTERDİ

Dünya Kupası'nda Almanya'yı favoriler arasında gösteren Van der Vaart, güçlü kadro yapısına dikkat çekti.

Tecrübeli isim, özellikle Leroy Sané ve Jamal Musiala'nın performanslarının takımın turnuvadaki başarısında belirleyici rol oynayacağını vurgularken, "Musiala da eski formuna kavuştu. Bu yüzden Almanya'yı Dünya Kupası'nın favorileri arasında görüyorum" ifadelerini kullandı.

SANE'YE ÖVGÜLERİ SÜRÜYOR

Van der Vaart, Leroy Sane hakkında daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Alman yıldızı öven Hollandalı isim, "Formunda olduğunda gerçekten dünyanın en iyilerinden biri. Çok özel bir kaliteye sahip" değerlendirmesini yapmıştı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane ise Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika sahada kaldı.