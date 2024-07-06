Hollandalı efsaneden Merih Demiral'a destek!

Hollanda'nın efsane isimlerinden Marco van Basten, Euro 2024'teki Avusturya maçı sonrasında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek verdi.

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezasını eleştiren Marco van Basten, UEFA'yı futbola siyaseti sokmakla suçladı.

UEFA'nın Merih Demiral'ın yaptığı hareketin yanlış olup olmadığına karar verecek merci olmadığını söylen Hollandalı efsane, milli futbolcunun bu şekilde cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

"SİYASETİN DEVREYE GİRMESİNE İZİN VERİYORSUNUZ"

Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" ifadelerini kullandı.