Hollandalı yıldız yerine Ferdi Kadıoğlu! İtalyan devi harekete geçti

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligde ve Avrupa'da gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini toplamıştı. Bu başarılı performansı ile birlikte talipleri artan genç oyuncu için bir iddiada İtalya'dan geldi.

DENZEL DUMFRİES YERİNE FERDİ KADIOĞLU

Inter'in yıldız kanat bek oyuncusu Denzel Dumfries'in olası takımdan ayrılışı ile birlikte yerine Hollanda genç takımında yetişmiş olan Ferdi Kadıoğlu'nu geçirmek istiyor. Manchester United ve Chelsea'nin gündeminde olan yıldız oyuncunun bu sezon takımdan ayrılması yüksek bir olasılık olarak görülüyor. Ferdi Kdıoğlu için son derece istekli olan Inter'in yüksek bir bonservis ödemesi bekleniyor.

PROFİL OLARAK INTERE UYUYOR

Oyuncu profili olarak sağ bek, sol bek, sağ kanat bek, sol kanat bek ve orta saha oynayabilen genç oyuncunun takım için önemli olabileceği ifade ediliyor. Napoli ve Milan'ın da gündeminde olan genç oyuncu için lacivert siyahlıların bir adım önde olduğu iddia ediliyor.

Star Gazetesi