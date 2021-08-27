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Spor

Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, 7 Eylül Salı günü Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosunu açıkladı

AA27 Ağustos 2021 Cuma 15:13 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:13
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Hollanda'nın aday kadrosu belli oldu.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Joel Drommel (PSV Eindhoven), Tim Krul (Norwich City).

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Jurrien Timber (Ajax).

Orta Saha: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (PSG).

Forvet: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Steven Berghuis (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Cody Gakpo (PSV Eindhoven).

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