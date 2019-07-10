Holtby pazarlığı

BEŞİKTAŞ, 10 numara arayışlarında dün önemli bir hamle yaptı ve Hamburg ile yollarını ayıran Lewis Holtby’yi İstanbul’a getirdi. Siyah-Beyazlı kulüp, bir süredir gündeminde olan serbest oyuncu statüsündeki 28 yaşındaki futbolcu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da Holtby ile biraraya geldiği öğrenilirken, anlaşma sağlanması halinde Alman oyuncuya imza attırılacak ve 2 gün içinde de yeni sezon hazırlık kampına katılacak.

5 SEZONDUR HAMBURG’DAYDI

Holtby’nin Kartal’dan yıllık 1 milyon 800 bin euro talep ettiği, ayrıca bonservisi elinde olduğu için imza parası da istediği öğrenildi. Yönetimin yıllık ücreti ödemeyi kabul ettiği ancak imza parasıyla ilgili pazarlığın devam ettiği kaydedildi. Kariyerinin büyük bölümünü ülkesi Almanya’da geçiren Holtby, 2013’ün Ocak ayında Tottenham’ın yolunu tutmuş ve bir dönem de kiralık olarak Fulham forması giymişti. Tecrübeli oyuncu son 5 sezonunu ise Hamburg’da geçirdi.