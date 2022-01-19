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Spor

Honore Gomis resmen Menemenspor'da

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Honore Gomis transferini resmiyete kavuşturdu.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 17:20 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:20
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, bu çalışmalar kapsamında daha önce Ümraniyespor ve Hatayspor'da da forma giyen Senegalli sol kanat oyuncusu Honore Gomis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Galatasaray'da forma giymiş olan Bafetimbi Gomis'in de kuzeni olan 25 yaşındaki Honore Gomis, İzmir'e gelerek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imza attı.

Menemenspor, kadrosunda Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı da bulunduruyor.

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