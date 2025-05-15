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Spor

Hoş geldin Altay Bayındır! Resmen geri dönüyor

Altay Bayındır kariyerine bir kez daha Türkiye'de devam edecek. Manchester United ile yollarını ayırması beklenen milli kalecinin yeni adresi Süper Lig olacak. Altay Bayındır gelişmesini İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar…

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Hoş geldin Altay Bayındır! Resmen geri dönüyor
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Bu sezon Ruben Amorim'in gelişi sonrası daha fazla süre bulan Altay Bayındır yeterli performansı gösteremedi. Gelecek sezon için kaleci arayışında olan Kırmızı Şeytanlar'da gözden çıkarılan isimlerden olan 27 yaşındaki eldiven için İngiliz basını yeni bir iddia ortaya attı. Altay Bayındır'ın kariyerine Süper Lig'de devam edeceği öne sürüldü.

ALTAY BAYINDIR VEDA EDİYOR

Kalecilerden yana yüzü gülmeyen Manchester United'da köklü bir değişiklik bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Teknik direktör Ruben Amorim'in Altay Bayındır ve Andre Onana ile yola devam etmek istemediği ve yönetimden iki yeni kaleci talep ettiği aktarıldı.

Haberde Andre Onana'nın Suudi Arabistan'a gidebileceği belirtilirken Altay Bayındır için ise en büyük ihtimalin Süper Lig olduğu ifade edildi.

Türkiye'den 3-4 kulübün Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip ettiği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

YENİ ADAYLAR BELLİ OLDU

Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana sonrası için adaylar belirlendi. Ruben Amorim'in, Lille forması giyen Lucas Chevalier ile birlikte Porto'nun başarılı eldiveni Diogo Costa'yı istediği öğrenildi.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Manchester United formasıyla 9 maçta forma giyen Altay Bayındır kalesinde 18 gol gördü. Milli file bekçisi 2 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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