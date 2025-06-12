Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kariyerinin son iki sezonunu İngiliz devi Manchester Unired'da geçiren Altay Bayındır Ada macerasına son vermeye çok yakın. Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon planlamasında yer almayan 27 yaşındaki file bekçisi Süper Lig'e geri dönecek. Altay Bayındır Süper Lig'e sürpriz bir takımla yeniden merhaba diyecek.

FIRTINA'DAN ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

Trabzonspor'da kaleci konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavililerde her geçen gün yeni bir talibi çıkan ve takımdan ayrılması beklenen Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır ismi gündeme geldi.

Karadeniz ekibi, kaptanı Uğurcan Çakır'ın vedasını hesaba katarak Altay Bayındır transferine hız vermeyi planlıyor. Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer almak isteyen Altay Bayındır'ın da ilk 11'de düzenli forma şansı bulmak için Trabzonspor'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

MANU'DA İKİ KALECİ DE YOLCU

Manchester United'da Altay Bayındır'ın yanı sıra Andre Onana'nın da takımdan ayrılması gündemde. İngiliz basını, teknik direktör Ruben Amorim'in iki yeni kaleci talep ettiği ve Onana ile Altay Bayındır'ı kadroda düşünmediğini aktardı.

İKİ SEZONDA 11 MAÇ

Altay Bayındır, Manchester United formasıyla 2 sezonda toplamda 11 maçta sahaya çıktı. Ağlarında 20 gol gören milli eldiven 3 maçta ise kalesini gole kapattı.

İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi