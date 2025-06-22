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Spor

Hoş geldin Paul Pogba! Yüzyılın transferi: Uçak sonunda iniyor

Paul Pogba için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Adı Süper Lig ekipleriyle gündeme gelen ve son olarak da Trabzonspor ile anılan yıldız oyuncu Paul Pogba'nın merakla beklenen yeni adresi sonunda belli oldu. İşte detaylar...

Akşemsettin Gençalp22 Haziran 2025 Pazar 15:00 - Güncelleme:
Hoş geldin Paul Pogba! Yüzyılın transferi: Uçak sonunda iniyor
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Sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig ekipleriyle gündeme gelen ve yeni adresi merak konusu olan yıldız oyuncu Paul Pogba'nın anlaştığı takım ortaya çıktı.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak formasını giydiği Serie A devi Juventus'ta doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının sona ermesiyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Birçok talibi bulunan yıldız oyuncu geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak somut bir gelişme yaşanmamıştı.

PAUL POGBA İMZAYA GİDİYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, Monaco ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde ülkesi Fransa'ya uçarak sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

KARİYERİ

Futbol kariyerine US Torcy'de başlayan Paul Pogba, profesyonel olarak sadece Manchester United ve Juventus'ta forma giydi. Manchester United'da 233, Juventus'ta 190 resmi maça çıkan 32 yaşındaki Fransız yıldız, bu iki takımda toplam 73 gol ve 81 asist yaptı.

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