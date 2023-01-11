Hoşçakal Victor Nelsson! Transferi resmen duyurdular: Bonservis rekoru kıracak

Galatasaray'ın savunma hattının vazgeçilmezi olan Victor Nelsson için La Liga takımlarından Sevilla, kolları sıvadı. İspanyol ekibinin ara transferde Victor Nelsson'u kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

VICTOR NELSSON, 7 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

2021'in yaz transfer döneminde Galatasaray, Victor Nelsson'u Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı. Ödenen bonservis bedeli nedeniyle sarı-kırmızılı yönetim eleştirilerin hedefi olmuştu.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Ödenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle tartışma konusu olan Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla değerine değer kattı. Güncel piyasa değeri tam 2 kat yükselen Danimarkalı stoperin değeri 14 milyon euro oldu.

SEVILLA, VICTOR NELSSON'U BİTİRİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga takımlarından Sevilla'nın Marcao'nun ardından Galatasaray'daki hedefi Victor Nelsson. İspanyol ekibi, Danimarkalı stoperin 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkardı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

REKOR KIRACAK

Eğer Victor Nelsson'un transferi 25 milyon euro karşılığında gerçekleşirse Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak. Sarı-kırmızılıların şu ana kadarki en pahalı satışı ise 16 milyon euro ile Badou Ndiaye olmuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar toplam 18 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1610 dakika süre alan 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, skora etki edemedi.