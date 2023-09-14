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Spor

Houston, Kevin Porter Jr.'ı takas edecek

NBA ekibi Houston Rockets'ın 23 yaşındaki genç oyun kurucusu Kevin Porter Jr.'ı takas edeceği iddia edildi.

14 Eylül 2023 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Houston, Kevin Porter Jr.'ı takas edecek
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Houston Rockets'ın, kız arkadaşına saldırdığı iddialarıyla gündeme oturan oyuncusu Kevin Porter Jr.'ı takas edeceği bildirildi.

Porter Jr.'ın New York'ta tutuklanmasının ardından Rockets'ın, genç guardıyla tüm bağlarını koparmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

The Athletic'ten Shams Charania, yaptığı açıklamada Houston'ın, yaşanan son sıkıntının ışığında Porter Jr.'ı takas etmeye karar verdiğini açıkladı:

"Houston Rockets, kız arkadaşına karşı ağır saldırıda bulunduğuna dair çıkan suçlamaların ardından Kevin Porter Jr.'ı takas etmeye çalışıyor.

Rockets, Porter'ı almaları için teşvik amacıyla draft seçimlerini de dahil ettikleri paket için birden fazla takımla temasa geçmiş durumda. Houston ekibi Porter'ın kontratını elden çıkarmayı başardığı herhangi bir senaryoda, bu boşluğu hemen oynayabilecek ve takıma yardımcı olabilecek bir oyuncu için kullanabilir. Rockets, Porter'ın geleceği konusunda tüm seçenekleri açık tutuyor."

2019 NBA Draftı'nda 30. sırada seçilen Porter Jr.'ın, son yılında 15,86 milyon dolarlık takım opsiyonu bulunan sözleşmesinin bitmesine dört yılı daha bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu önceki sezon maç başına 19,2 sayı, 5,7 asist ve 5,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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