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Spor

Houston Rockets, Alperen Şengün ile kazandı

NBA ekiplerinden Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayılık performansı ile Charlotte Hornets'i mağlup etmeyi başardı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Houston Rockets, Alperen Şengün ile kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayısıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Houston Rockets, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 9 sayı farkla yendi.

Bu sezon ilk üç maçtaki mağlubiyetin ardından 4. mücadelesinde ilk galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 23 sayıyla karşılaşmada takımının en skorer oyuncusu olurken Fred VanVleet ise 22 sayı, 11 asist ile "double-double" yaptı.

Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Utah Jazz'ın Memphis Grizzlies'ı 133-109 yendiği maçta ise Jazz forması giyen Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ile oynayarak galibiyete katkı verdi.

LOS ANGELES DERBİSİNİ LAKERS, UZATMALARDA KAZANDI

Los Angeles Lakers, derbi maçta konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı uzatma sonunda 130-125 yendi.

LeBron James'in 35 sayı ve 12 ribauntluk performans sergilediği Lakers, Clippers'a karşı 11 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Clippers'ta Kawhi Leonard, 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Paul George ise 35 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 101-110

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 130-111

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 130-121

Boston Celtics-Indiana Pacers: 155-104

Miami Heat-Brooklyn Nets: 105-109

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 89-95

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 106-110

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 128-119

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 110-89

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 114-105

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 133-109

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 102-101

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 130-125 (Uzatmada)

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