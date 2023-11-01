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  • Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 4. yıl opsiyonunu kullandı
Spor

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 4. yıl opsiyonunu kullandı

NBA ekibi Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattığını duyurdu.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 14:00 - Güncelleme:
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 4. yıl opsiyonunu kullandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı.

NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı bildirildi.

Alperen Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.

Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.

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