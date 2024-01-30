Houston Rockets evinde Los Angeles Lakers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.

Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.



Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.



CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI



Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.

Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.



Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.



DONCİC'TEN 45 SAYI



Dallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.

Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108



Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113



Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118



Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114



Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112



San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118



Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107



Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103



Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119



Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129



Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107



Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104

