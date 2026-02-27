Houston Rockets, geriden gelerek kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 113-108 yendi.



Kia Center'da Magic'e konuk olan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, 19 sayı geriye düştüğü maçı kazanarak üst üste 3, sezonun 37. galibiyetini aldı.

Rockets'ta yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadı. Kevin Durant, 40 sayı, 8 ribaunt, Reed Sheppard ise 20 sayı, 4 asist üretti.

Magic'te Desmond Bane'in 30 ve Paolo Banchero'nun 19 sayısı, sezonun 27. mağlubiyetini engelleyemedi.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 3 RİBAUNT

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Miami Heat'i 124-117'lik skorla geçti.

Art arda 3 olmak üzere 33. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tyrese Maxey 28 sayı, 11 asist ve Joel Embiid 26 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Adem Bona ise 15 dakikaya yakın süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 3 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 29. mağlubiyetini yaşayan Heat'te Bam Adebayo 29 sayı, 14 ribaunt ve Tyler Herro 25 sayı, 7 asistle oynadı.