İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Houston Rockets, Miami Heat'i kıl payı yendi
Spor

Houston Rockets, Miami Heat'i kıl payı yendi

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets, NBA'de sahasında karşı karşıya geldiği Miami Heat'i 123-122 mağlup etti.

AA22 Mart 2026 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Houston Rockets, Miami Heat'i kıl payı yendi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Miami Heat'i 123-122 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribauntla takımının sezonun 43. galibiyetinde rol oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant 27 sayıyla takımının en skoreri olurken, Amen Thompson 24 sayı, 18 ribauntla "double-double" yaptı.

Heat'te Bam Adebayo 32 sayı, 21 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Tyler Herro 25, Simone Fontecchio 21 ve Pelle Larsson'un 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Miami Heat, sezonun 33. mağlubiyetini yaşadı.

ADEM BONA, 76ERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

Delta Center'da oynanan mücadelede, Philadelphia 76ers, Utah Jazz'ı 126-116 mağlup etti.

76ers'ta Adem Bona, 16 sayı 5 ribauntla oynadı. Quentin Grimes 25 sayı atarken ve VJ Edgecombe 22 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Jazz'da Ace Bailey 25 sayıyla oynarken, Kennedy Chandler 19, Cody Williams ve Elijah Harkless 15'er sayıyla maçı tamamladı.

ÖMER FARUK YURTSEVENLİ WARRİORS KAYBETTİ

State Farm Arena'da Atlanta Hawks'a konuk olan Golden State Warriors, karşılaşmayı 126-110 kaybetti.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı, 1 asist ve 4 ribauntla maçı tamamlarken De'Anthony Melton 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Hawks'ta Dyson Daniels 28, 7 ribauntla oynarken CJ McCollum 23 sayı attı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.