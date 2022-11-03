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Spor

Houston Rockets'ı Alperen Şengün'ün 'double-double'ı da kurtaramadı

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'a 109-101 yenildi. Takımının en skorer ismi olan Alperen Şengün 'double-double' yaptı.

3 Kasım 2022 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Houston Rockets'ı Alperen Şengün'ün 'double-double'ı da kurtaramadı
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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Los Angeles Clippers'a 109-101 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı.

Mücadelede 33 dakika parkede kalan Alperen Şengün 26 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile oynayarak, takımının skoreri oldu.

Houston'da ayrıca Jalen Green 22 sayı, 4 ribaund ve Kevin Porter Jr. 22 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Bu sezonki 4. galibiyetini elde eden Clippers'ta ise Paul George 28 sayı, 5 asist ve Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ile katkıda bulundu.

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