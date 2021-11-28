Houston Rockets'ın Charlotte Hornets'ı yendiği maçta Alperen Şengün'den 5'er sayı ve ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Charlotte Hornets'ı konuk etti. Normal süresi 135-135 eşitlikle biten ve uzatmaya giden maçı Rockets 146-143 galip tamamladı.
Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün 12 dakika oyunda kaldığı müsabakayı 5'er sayı ve ribaunt, 4 asist ve 2 blokluk performansla tamamladı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 120-121 (uzatmada)
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 107-113
Atlanta Hawks-New York Knicks: 90-99
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 146-143 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 105-92
Chicago Bulls-Miami Heat: 104-107
Dallas Mavericks-Washington Wizards: 114-120
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 127-105