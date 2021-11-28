İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2021 Pazar / 23 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Houston Rockets'ın Charlotte Hornets'ı yendiği maçta Alperen Şengün'den 5'er sayı ve ribaunt
Spor

Houston Rockets'ın Charlotte Hornets'ı yendiği maçta Alperen Şengün'den 5'er sayı ve ribaunt

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Charlotte Hornets'ı 146-143 mağlup etti. Alperen Şengün 12 dakika oyunda kaldığı müsabakayı 5'er sayı ve ribaunt, 4 asist ve 2 blokluk performansla tamamladı.

28 Kasım 2021 Pazar 11:39 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:39
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Charlotte Hornets'ı konuk etti. Normal süresi 135-135 eşitlikle biten ve uzatmaya giden maçı Rockets 146-143 galip tamamladı.

Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün 12 dakika oyunda kaldığı müsabakayı 5'er sayı ve ribaunt, 4 asist ve 2 blokluk performansla tamamladı.

SONUÇLAR

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 120-121 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 107-113

Atlanta Hawks-New York Knicks: 90-99

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 146-143 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 105-92

Chicago Bulls-Miami Heat: 104-107

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 114-120

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 127-105

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.