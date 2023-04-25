İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4252
  • EURO
    21,4597
  • ALTIN
    1241.52
  • BIST100
    4992.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Houston Rockets'ın yeni başantrenörü Ime Udoka oldu
Spor

Houston Rockets'ın yeni başantrenörü Ime Udoka oldu

Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, başantrenörlük görevine Ime Udoka'nın getirildiğini açıkladı.

AA25 Nisan 2023 Salı 10:36 - Güncelleme:
Houston Rockets'ın yeni başantrenörü Ime Udoka oldu
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ta başantrenörlüğe Ime Udoka getirildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Stepen Silas ile yollarını ayıran Rockets, başantrenörlük görevi için Udoka ile anlaşma sağladı.

San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets'te yardımcı antrenörlük yapan ABD doğumlu Nijeryalı çalıştırıcı, 2021'de Boston Celtics'in başına geçmişti. Udoka, geçen sezon Celtics'i NBA finallerine taşımıştı.

Normal sezonda 22 galibiyet, 60 mağlubiyet yaşayan Rockets, Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.