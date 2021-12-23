Houston Rockets'ın yenildiği maçta Alperen Şengün'den 10 sayı

23 Aralık 2021 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 11:15

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Houston Rockets karşılaşmasını 126-106 kazandı.

Bucks'ı galibiyete, 24 sayı, 10 asistle "double double"a imza atan Jrue Holiday, 23 sayı, 6 asist üreten Khris Middleton, 18'er sayı kaydeden DeMarcus Cousins ve Jordan Nwora taşıdı.

Rockets cephesinde Christian Wood 20 sayı, 11 ribaunt, Eric Gordon ve Kenyon Martin 12'şer sayı, Alperen Şengün ise 10 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Chicago Bulls-Toronto Raptors maçı, Raptors'ın sağlık protokollerinden ötürü sahaya 8 kişilik asgari kadroyla çıkamaması nedeniyle ertelendi.

Toplu sonuçlar şöyle:

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 111-101

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 98-104

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 108-94

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 126-106

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 89-105