Houston Rockets'ta hedef Kevin Durant!

Houston Rockets'ın, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i takaslamakla ilgilendiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Rockets'ın Suns'tan Durant'i takaslamak istediğini söyledi.

Wojnarowski, bu gelişmenin, Houston'ın dün gece yapılan bir takasla Suns'ın gelecekteki draft seçimlerinden bazılarını Brooklyn Nets'ten almasının ardından gerçekleştiğini söyledi. Bu draft hakkı takasının ardından Rockets, Suns'la 2025 draft hakkı takasının yanı sıra 2027'deki korumasız ilk tur draft hakkını da elinde tutuyor.

Wojnarowski, Rockets için Durant'i almanın artık "çok daha kolay" hale geldiğini belirtirken, Phoenix'in ise şu anda Durant'i elinde tutmak istediğini ancak "bunun gelecek sezon değişebileceğini" açıkladı.

Wojnarowski, Rockets'ın Durant'i almak istediğini ancak an itibariyle Suns'dan aldığı seçimlerle takas piyasasının farklı bölümlerinde kadrosunu geliştirmeye odaklanacağını da sözlerine ekledi. Wojnarowski son olarak, Suns'ın gelecek sezon mevcut grupla tekrar çalışmak istediğini bir kez daha doğruladı.

Kariyerinin büyük bölümünde takas söylentilerinin odağında yer almış olan 35 yaşındaki Durant, Şubat 2023'teki son takas döneminde Brooklyn'den alındıktan sonra Suns'ta ikinci yılını geçirmişti.

Durant'in 2026'da sınırsız serbest oyuncu olmadan önce sözleşmesinin bitmesine iki yılı daha kaldı.