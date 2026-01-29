Houston Rockets'tan kötü haber! Steven Adams sezonu kapattı

Houston Rockets, pivot Steven Adams'ın sol ayak bileğinden sezonu kapatan bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Adams, 18 Ocak'ta New Orleans Pelicans karşısında alınan galibiyet sırasında sakatlanmış ve o tarihten bu yana dört maç kaçırmıştı. Zion Williamson'ın potaya yöneldiği bir pozisyonu savunmaya çalışırken ayak bileğini burkan Adams, sahayı yardım alarak terk etmişti.

32 yaşındaki tecrübeli uzun, başantrenör Ime Udoka'nın rotasyonunda önemli bir parça konumundaydı. Bu sezon çıktığı 32 maçın 11'ine ilk beşte başlayan Adams, maç başına 5,8 sayı ve 8,6 ribaund ortalamalarıyla 22,8 dakika süre aldı.

Adams, Rockets'ın ikili oyuncu kombinasyonlarında da öne çıkan isimlerden biri oldu. En az 100 dakika birlikte oynayan ikililer arasında net rating'e göre en iyi 10 Rockets ikilisinin altısında yer aldı. Savunma tarafında ise sahadayken Houston'ın savunma verimliliği 100 pozisyonda 8,2 sayı iyileşti.