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Houston Rockets'tan kritik galibiyet

Houston Rockets, James Harden'ın 15'te 0 ile başladığı maçı son saniyelerde attığı basketlerle Utah Jazz'ı mağlup etti.

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NBA play-offları Batı Konferansı çeyrek finali üçüncü maçında Utah Jazz ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Vivint Smart Home Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Rockets, 104-101'lik skorla kazandı ve seride durumu 3-0'a getirdi.
 
Baştan sona denk bir şekilde giden maçta düğümü çözen James Harden oldu. Son saniyelerde PJ Tucker'ın serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle Rockets maçı kazandı. Rockets'ın son 10 sayısının 7'si serbest atış çizgisinden geldi.
 
James Harden, maça 15'te 0 ile başladı ve 20'de 3 ile bitirdi. Harden, maçın en kritik noktasında attığı üçlükle galibiyeti getiren oyuncu oldu. Harden, 16'da 14 serbest atış ile 22 sayı, 10 asist, 6 top çalma ve 4 ribaunt ile oynadı. Chris Paul 18 sayı, Eric Gordon ve PJ Tucker ise 12'şer sayı ile katkı verdiler.
 
Utah Jazz'da Donovan Mitchell 34 sayı, Ricky Rubio ve Rudy Gobert ise 10'ar sayı ile oynadılar.
 
Houston Rockets ve Utah Jazz arasındaki serinin 4. maçı yine Utah'ta, 23 Nisan Salı gecesi TSİ 05.30'da oynanacak.
 
(Sporx)
 

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