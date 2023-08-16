Howard, Harden'ı Tayvan'a çağırdı

Eski NBA yıldızı Dwight Howard, eski takım arkadaşı olan Philadelphia 76ers guardı James Harden'ı Tayvan'a çağırdı.

Harden'ın Çin'deki bir tanıtım etkinliğinde 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'yi "yalancı" olarak damgalaması ve bir daha onun için oynamayacağına yemin etmesinden sonra, Howard, eski takım arkadaşını Tayvan'ın T1 Ligi'nde kendisine katılmaya teşvik eden bir Instagram paylaşımı yaptı:

"James orada kal, Tayvan'a oradan uçması daha kısa sürüyor."

Harden, 76ers'ın kendisiyle ilgili takas görüşmelerini sonlandırdığını bildirmesinden yalnzıca birkaç gün sonra, geçtiğimiz Pazartesi günü Morey için "yalancı" ithamında bulunmuştu.

Houston'da üç sezon boyunca takım arkadaşı olan Howard ve Harden, 2015'te ekibi Batı Konferansı finallerine çıkarmışlardı.

Howard, Tayvan'da bulunan Leopards ekibi ile geçtiğimiz yıl sözleşme imzalamıştı ve halen burada oynamayı sürdürüyor.