Hrvoje Smolcic: Tek odağım burada en iyi sezonu geçirmek

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Kocaelispor'da kentle bütünleşme etkinlikleri de sürüyor. Yetişkinler ve çocuklar için birçok organizasyon düzenleyen yeşil-siyahlılarda geçtiğimiz gün Hrvoje Smolcic ve Serhat Öztaşdelen öğrencilerle bir araya geldi. Hem organizasyona hem de kariyerlerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan futbolcular, kentin futbola ve Kocaelispor'a olan bağlılığını dile getirip, bu sevginin karşılığını taraftara verebilmek adına başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

SMOLCİC: "TEK ODAĞIM EN İYİ SEZONU GEÇİRMEK İÇİN EN İYİ İŞİ YAPMAK"

Bireysel hedefini ve kulüp için temennisinden bahseden Smolcic, Süper Lig'in kaliteli bir lig olduğunu geldikten sonra daha iyi gördüğünü kaydetti. Körfez ekibinde kiralık olarak forma giyen Hırvat stoper, "Şu an tek odaklandığım şey; burada en iyi sezonu geçirmek için mümkün olan en iyi işi yapmak. Gelecek sezonla ilgili şu an herhangi bir düşüncem yok. Yaklaşık 2 aydır buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmak, buraya her şeyimi vermek ve iyi sonuçlar elde etmek için önümde daha çok ay var. Önümüzdeki sezonu ondan sonra düşüneceğim" dedi.

"BU KADAR KALİTELİ OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Süper Lig'in oyun kalitesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğimde şaşırdım. Futbol artık her yerde, neredeyse dünyanın her yerinde iyi. Ama Süper Lig'in bu kadar kaliteli olacağını beklemiyordum. Gerçekten iyi bir lig. Dünyadaki, Avrupa'daki en iyi ligler sıralamasındaki yeriyle ilgili olarak bir şey demek istemiyorum. Ama evet, şaşırdım ve bu ligin büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birçok takım uluslararası oynuyor. Bizim hedefimiz de elbette elimizden gelenin en iyisini yapmak ve belki de aynısını başararak uluslararası arenaya çıkmak" şeklinde konuştu.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Çocukların ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Smolcic, "Hırvatistan'da, Almanya'da ve Avusturya'da da bu tarz okul ziyaretleri yapmıştım. Böyle kalabalık da olmuştu ama hiç bu kadar büyük kalabalık görmemiştim. Burada sadece imza almak için bile çocukların ağladığını gördüm. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu da beni etkiledi. Burada olmaktan keyif aldım" ifadelerini kullandı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN: "BURADA ÇOCUKLAR DA ARMAYA AŞIK"

Genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen de tecrübe ettiği öğrenci buluşmaları için, "Buranın taraftarı olarak, çocukların da bu armaya aşık olduğunu bugün de görmüş olduk. Bizi çok büyük heyecanla karşıladılar. İmza almak için birbiriyle yarıştılar. Bizi çok seviyorlar. Biz de bu sevgilerini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu böyle devam eder, onları mutlu ederiz. Onları mutlu görmek bizi çok mutlu ediyor" cümlelerine yer verdi.

"ONLARDAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Kariyeri açısından Aleksandar Jovanovic ve Gökhan Değirmenci'nin kendisine olan katkılarından söz eden genç kaleci, "Geldiğim camianın büyüklüğünün çok farkındayım. İlk geldiğim gün de demiştim; onlar benim önümde çok büyük iki örnek. Onlardan gerçekten öğreneceğim çok şey var. İyi iki karakter, insan olarak da futbolcu olarak da. Bana örnek oluyorlar. Yeri geldiğinde tecrübelerinden bahsediyorlar. Rekabet halindeyiz. Rekabet tabii ki olacak. Olmazsa hepimiz için iyi bir şey olmaz. Rekabet varsa başarı gelir. Ben de elimden geldiğince arkadan onları desteklemeye çalışıyorum; her maç, her antrenmanda. Onlar da bana çok destek veriyor. Süreç böyle devam ediyor. Umarım bir gün ben de şans bulurum. Şu an her şey Kocaelispor için. Zorlu bir rotasyon. Bunu bilerek geldim. Kendimin farkındayım. Genç bir futbolcuyum. Önümde daha çok yıllar var. Elimden geleni yapacağım. Çalışmaya devam edeceğim. Fırsat gelirse değerlendireceğim" diye konuştu.