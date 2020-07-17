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  • ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' Michael Essien Azerbaycan şehitlerini paylaştı
Spor

''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' Michael Essien Azerbaycan şehitlerini paylaştı

Ganalı dünya yıldızı futbolcu Michael Essien, Azerbaycan'da yaşanan saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

IHA17 Temmuz 2020 Cuma 21:04 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 21:14
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Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Azerbaycan’da yaşanan saldırı sonrası şehitler için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Kariyerinde, Real Madrid, Chelsea, Lyon, Milan gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak Azerbaycan’ın Sabail takımında mücadele eden Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, sosyal medya hesabında Azerbaycan’da yaşanan saldırı sonrası şehitler için bir paylaşımda bulundu. Azerbaycan bayrağıyla birlikte Sabail’de formasını giydiği bir fotoğraf paylaşan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Essien’in bu paylaşımı Azerbaycan’ın yanı sıra Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni topladı.

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