Hubert: Galatasaray maçındaki takım ruhunu görmek istiyorum

Union Saint-Gilloise teknik direktörü David Hubert, takımının Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma hedefi için gereken puanları ve Marsilya maçına dair beklentilerini açıkladı. Hubert, İstanbul'daki Galatasaray galibiyetinde görülen takım ruhunu yeniden sahada görmek istediğini söyledi.

"AVERAJAMIZ DEZAVANTAJ YARATABİLİR"

Kalan üç maç öncesi hedefledikleri puan konusunda net konuşan Hubert, "Birçok veri ve istatistik dolaşıyor. Bazı modeller, dokuz puanın yeterli olabileceğini söylüyor ama averajımız dezavantaj yaratabilir." dedi.

"G.SARAY KARŞISINDAKİ PERFORMANSI DOĞRULAMA ŞANSI"

Evlerinde henüz puan alamadıklarını hatırlatarak Marsilya maçının önemini vurgulayan Belçikalı teknik adam,"Yarın evimizde üç puan alma fırsatımız var. Bu seviyede kendimizi yeniden gösterme ve Galatasaray karşısındaki performansı doğrulama şansı." ifadelerini kullandı.

Hubert, Galatasaray karşısındaki zaferin temel unsurunun takım ruhu olduğunu söyledi:

"Kolektif ruh, bu zaten oyunumuzun temelidir. Her şeyi birlikte yapmamız, zor anlarda birlikte ayakta durmamız gerekiyor. İstanbul'da olduğu gibi güçlü yönlerimizi doğru anlarda kullanmamız çok önemli."