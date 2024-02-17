İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hugh Dallas'tan VAR kayıtları için açıklama! ''Saklayacak hiçbir şey yok''
Spor

Hugh Dallas'tan VAR kayıtları için açıklama! ''Saklayacak hiçbir şey yok''

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas İngiliz basınına son gelişmeler hakkında konuştu. VAR kayıtlarının yayınlanması hakkında konuşan Dallas, 'Bu uygulama saklayacak hiçbir şeyin olmadığını gösterecek.' dedi. İşte detaylar...

17 Şubat 2024 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları için açıklama! ''Saklayacak hiçbir şey yok''
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

PİLOTLARLA ÇALIŞMA

Dallas, hakemlerin baskı altında iletişim becerilerini geliştirmek için THY pilotları ile çalışma yapıldığını söyledi. Dallas, "Bu hafta İstanbul'daydım ve hakemlerle konuşmaları için THY'den pilotlar getirdik. Howard Webb de İngiltere'de benzer bir şey yapmıştı ve iyi karşılanmıştı." şeklinde konuştu. İşte Dallas'ın VAR kayıtları için sözleri...

"SES KAYITLARI YAYINLANACAK"

"Bu hafta sonundan itibaren tüm önemli olaylarda konuşmanın ses kaydı yayınlanacak. Hakemler ve VAR arasındaki bu diyaloglar net ve doğru olmalı."

"HER KARAR İNCELENECEK"

"Türkiye'de futboldaki coşku nedeniyle, her yorumun inceleneceğini biliyoruz. Bu giderek daha da yaygınlaşacak. İspanya'da zaten VAR kayıtları açıklanıyor."

"ŞEFFAFLIĞI GÖSTERECEK"

"Sonuç olarak bu, şeffaflığı, hakemlerin ve VAR arasında saklayacak hiçbir şey olmadığını gösterecek."

  • VAR kayıtları
  • hakem
  • Hugh Dallas

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.