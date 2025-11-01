Hugo Almeida: Hakem maçı katletti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hugo Almeida, "Genç futbolcularla idman yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübemde 4 hamle futbolcum vardı. Hatay halkı bunu hak etmiyor. Depremden, tüm zorluklardan geçmelerine rağmen mutluluğu hak eden bir halk vardı. Böyle bir şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Fantastik insanlar. Yeni gelen yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Enkaz devraldılar. Son senelerdeki yönetimlerin hatalarından dolayı onların işi zor oldu. Burada teşekkür ediyorum onlara. Öncelikle şu an soyunma odasındaki savaşçı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son haftalarda zorluklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Maçtaki hakem kararlarını eleştiren Almedia, "Biliyorsunuz son haftalarda neler olup bittiğini. Belki Boluspor maçı büyük bir örnek. Belki o maç doğru karar verseydi şu an bunu konuşuyor olmazdık. Bugün VAR çağırdı, hakemi uyardı. Hakem kararını değiştirmedi. Hatay'a karşı çok kolay düdük çalınıyor. Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Çok kolay kararlar veriliyor. Penaltı pozisyonu oldu ve direkt penaltı noktasını gösterdi. Bu Türk futboluna zarar veren kararlar. Bugün hakem maçı katletti, maçın seyrini değiştirdi ama oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi bile pozisyona girdik. Ellerinden geleni yaptılar ama olmadı." ifadelerini kullandı.