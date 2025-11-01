İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hugo Almeida: Hakem maçı katletti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi1 Kasım 2025 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
Hugo Almeida: Hakem maçı katletti
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup olan Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hugo Almeida, "Genç futbolcularla idman yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübemde 4 hamle futbolcum vardı. Hatay halkı bunu hak etmiyor. Depremden, tüm zorluklardan geçmelerine rağmen mutluluğu hak eden bir halk vardı. Böyle bir şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Fantastik insanlar. Yeni gelen yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Enkaz devraldılar. Son senelerdeki yönetimlerin hatalarından dolayı onların işi zor oldu. Burada teşekkür ediyorum onlara. Öncelikle şu an soyunma odasındaki savaşçı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son haftalarda zorluklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Maçtaki hakem kararlarını eleştiren Almedia, "Biliyorsunuz son haftalarda neler olup bittiğini. Belki Boluspor maçı büyük bir örnek. Belki o maç doğru karar verseydi şu an bunu konuşuyor olmazdık. Bugün VAR çağırdı, hakemi uyardı. Hakem kararını değiştirmedi. Hatay'a karşı çok kolay düdük çalınıyor. Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Çok kolay kararlar veriliyor. Penaltı pozisyonu oldu ve direkt penaltı noktasını gösterdi. Bu Türk futboluna zarar veren kararlar. Bugün hakem maçı katletti, maçın seyrini değiştirdi ama oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi bile pozisyona girdik. Ellerinden geleni yaptılar ama olmadı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.