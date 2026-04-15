  • Hugo Ekitike sezonu kapattı: Aşil tendonu koptu
Hugo Ekitike sezonu kapattı: Aşil tendonu koptu

Liverpool'da Hugo Ekitike, topsuz alanda yaşadığı sakatlık sonrası oyundan sedyeyle çıktı. Yapılan ilk kontrollerde aşil tendonu kopması tespit edilen Fransız golcünün 7-9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 18:58
Liverpool'un bu sezonki en büyük kozlarından biri olan Hugo Ekitike, eski takımı PSG'ye karşı oynanan kritik maçta kabusu yaşadı.

Herhangi bir darbe almadan, topsuz alanda yere düşen Fransız yıldız, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sahayı sedyeyle ve gözyaşları içinde terk etti.

DÜNYA KUPASI HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

L'Equipe'in haberine göre; yapılan ilk kontrollerin ardından gelen "Aşil tendonu kopması" teşhisi, oyuncunun sahalardan en az 7-9 ay uzak kalacağı anlamına geliyor.

Bu durum, Ekitike'nin sadece Liverpool'un kupa yürüyüşünde takımını yalnız bırakmasına değil, aynı zamanda kariyerinin ilk Dünya Kupası'na gitme hayallerinin de sona ermesine neden oldu.

LIVERPOOL İÇİN BÜYÜK KAYIP

Arne Slot yönetimindeki Liverpool'da bu sezon hücum hattının liderliğini üstlenen Ekitike, sergilediği performansla Avrupa'nın en formda forvetlerinden biriydi.

Onun yokluğunda Liverpool'un hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluk yarışı ciddi bir darbe aldı.

Bu sezon Liverpool'da 45 maça çıkan Hugo Ekitike, 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

