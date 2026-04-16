Hugo Ekitike'den kötü haber! Sezonu kapattı

Liverpool, Hugo Ekitike'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini resmen duyurdu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransız forvetin aşil tendonunun koptuğu ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Ekitike, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Anfield'da oynanan maçın ilk yarısında kayarak yere düşmüş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan detaylı kontroller sonrası yıldız oyuncunun aşil tendonunun koptuğu doğrulandı.

Kulüp açıklamasında, "Hugo sezonun geri kalanında oynayamayacak ve kulüp olarak kendisine tam destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yaz Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euro bonservisle transfer edilen 22 yaşındaki forvet, bu sezon 45 maçta 17 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.