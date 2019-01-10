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Hugo Rodallega dolandırıcıların kurbanı oldu

Trabzonspor’un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega dolandırıcıların kurbanı oldu. Sahte haciz oyunuyla banka hesaplarından 2 milyon 500 bin lirası alınmak istenen golcü futbolcunun parası avukatlarının yardımıyla son anda kurtarıldı.

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Bordo mavililerin Antalya’daki devre arası kampında büyük bir şok yaşayan yıldız futbolcu bu sabah saatlerinden İstanbul’a gelerek avukatları aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye’de oynayan bazı yabancı futbolcuların da banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar için Rodallega ve avukatlarının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

Rodallega’nın avukatı yaptığı açıklamada ”Duruma son anda el koyduk. Türkiye’deki yabancı oyuncular bizim misafirimiz. Başka yabancı oyuncularında olduğu bilgisi elimizde. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Bize gelen duyumlara göre 15-20 milyonluk bir durum söz konusu. Rodallega bu konuda konuşmak istemiyor. Tek mağdur Rodallega değil, başka futbolcularda var.” dedi. 

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