Hugo Rodallega: Trabzonspor'da kalacak mıyım göreceğiz

“Beni aradılar ve gelmemi istiyorlar”

Rodallega, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de olmaktan dolayı çok memnunum ve yaptığım her şeyden çok mutlu oldum. Ama geleceğim şu an belirsiz, çünkü Trabzonspor ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmem var. Kulübüm benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi göreceğiz. Kolombiya'daki takımlarla iletişimim oldu. Beni aradılar ve gelmemi istiyorlar. Ancak ayrılmam için para ödenmesi gerekiyor ve bu oldukça zor. Haziran'da serbest kalıyorum. O zaman ya ülkeme geri döneceğim ya da Avrupa'da devam edeceğim. Bildiğiniz gibi şu an çantamı alıp buradan ayrılamam. Eğer böyle yaparsam kulübüme saygısızlık etmiş olurum."

(Sabah)