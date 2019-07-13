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Hugo’da takas zamanı

Siyah-Beyazı ekip, sürekli sorun çıkartan Medel’i İtalyan ekibi Fiorentina’ya verip 1.87 boyundaki Vitor Hugo’yu 1 yıl kiralamak için çaba harcıyor.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ stoper adayları arasında yer alan 1.87 metre boyundaki Brezilyalı Vitor Hugo’da mutlu sona ulaşmaya yakın.Fiorentina, Beşiktaş’tan Gary Medel’i isteyince, Siyah-Beyazlılar da “Vitor Hugo”yu bize kiralayın önerisinde bulundu. Kartal ayrıca İtalyan temsilcisinden Medel’e karşılık bir miktar da para talep etti. bu rakamın 6 milyon euro olduğu İtalyan basınında yer aldı. Beşiktaş’ın Gary Medel’i ise sürekli sorun çıkardığı için göndermeyi planladığı vurgulandı.

FİORENTİNA 8 MİLYON €’YA ALMIŞTI

28 yaşındaki Vitor Hugo’yu Fiorentina, Palmeiras’tan 2017 yılında 8 milyon euroya transfer etti. İtalyan kulübüyle üç yıl daha sözleşmesi olan Hugo’nun da Beşiktaş’a sıcak baktığı kaydedildi. Fiorentina’nın ise Medel için istenen 6 milyon euroluk rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi. Geçen sezon Fiorentina formasını Serie A’da 30, kupada ise 3 maçta giyen Vitor Hugo, 2 de gol atmayı başardı.Vitor Hugo’nun hava toplarına çok hakim olduğu, mücadeleci karateriyle dikkat çektiği vurgulandı.

 

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