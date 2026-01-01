İSTANBUL 4°C / -1°C
  Hükümet, milli takımı askıya aldı! Mario Lemina'lı Gabon'da büyük kriz
Spor

Hükümet, milli takımı askıya aldı! Mario Lemina'lı Gabon'da büyük kriz

Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasını 3 mağlubiyetle kapatarak turnuvaya veda eden Gabon'da ilginç bir gelişme yaşandı. Hükümetin, takım kaptanları Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Manga'yı kadro dışı bıraktığı ve milli takımı askıya aldığı belirtildi.

1 Ocak 2026 Perşembe 18:11
Hükümet, milli takımı askıya aldı! Mario Lemina'lı Gabon'da büyük kriz
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ederken, ilginç bir olay da yaşandı. Turnuvada grup aşamasında 3 mağlubiyet alan Gabon'da hükümet, milli takımı askıya aldı.

Gruplarda puan alamayan Mario Lemina'lı Gabon, turnuvadan elenmişti. Milli takımın başarısız performansı sonrasında Gabon hükümeti sert fatura kesti. The Athletic'in haberine göre turnuvadaki sonuçları utan verici bulan hükümet, milli takımı askıya aldı.

Öte yandan milli takım kaptanları Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Manga da kadro dışı bırakıldı. Takımın teknik ekibi ise feshedildi.

Ulusal kanalda açıklanan kararda Gabon Milli Takımı ikinci emre kadar feshedildi. Buna göre hükümet izin verene kadar Gabon Milli Takımı resmi müsabakalarda görev yapamayacak.

